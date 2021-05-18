Муж косплеерши завоевал Reddit, показав фото жены в образе Цири из The Witcher 3

Пользователь Reddit с ником Alswulf делится с посетителями форума фотографиями косплея своей жены на Цири из вселенной «Ведьмака». По словам парня, супруга сделала костюм ведьмачки полностью сама, он лишь немного помог ей с кольчугой.



Для своего образа девушка выбрала альтернативный костюм Цири, состоящий из красной рубашки, кожаных штанов, сапожек и кольчужной брони.



Год назад Alswulf постил на Reddit видео того, как его жена тренируется фехтованию с мечом. Видимо, косплеерша старается походить на Цири не только внешне.



Кстати, муж не отстаёт от супруги и тоже примеряет на себя образы из саги о ведьмаке Геральте. Косплеерша подарила ему полноценный доспех и, судя по реакции парня, носить его довольно непросто.

Фото: reddit.com/user/Alswulf

Фото: reddit.com/user/Alswulf

Видео загружено на канале Wember.