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Канадская косплеерша показала, как бы выглядела Эльза из Frozen в костюме Саб-Зиро

Канадская косплеерша показала, как бы выглядела Эльза из Frozen в костюме Саб-Зиро
Георгий Габриадзе
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Косплеерша из Канады Лиза Манчини совместила образы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» и Саб-Зиро из Mortal Kombat. Авторская версия героини анимационного фильма смотрится воинственно и при этом женственно.

Помимо костюма и грима девушка добавила на снимки немного визуальных эффектов, чтобы показать магию льда. Героиня диснеевского мультфильма, как и Саб-Зиро, могла использовать силу стужи и мороза.

Такой кроссовер мог бы сильно перевернуть ход событий обоих произведений. Интересно, как бы смотрелись фаталити в исполнении Эльзы? Также в портфолио косплеерши есть образ заклятого врага Саб-Зиро – Скорпиона.

Девушка делает косплеи и на других персонажей Диснея, а также на героев комиксов и видеоигр, а ещё она очень любит белок. Все работы можно посмотреть у неё в Инстаграме.

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