Журналисты нашли намёк на период релиза GTA 6 в финансовом отчёте Take-Two
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Take-Two, материнская компания Rockstar, подвела итоги финансового года. Согласно отчётам, период 2020-2021 годов стал рекордным по выручке. Компания заработала $ 3,373 млрд чистой прибыли.
Издатель надеется, что в будущем заработок увеличится ещё больше. Наибольший финансовый успех Take-Two планирует получить в 2023-2024 годах. Журналисты пришли к выводам, что именно в этот временной отрезок с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года стоит ожидать релиза GTA 6.
Также компания назвала цифры отгрузок игр. Так, GTA 5 разошлась тиражом в 145 миллионов копий, RDR 2–37 миллионов, Borderlands 3–13 миллионов, серия BioShock – 37 миллионов, Civilization — 57 миллионов, The Outer Worlds – 3 миллиона, NBA 2K21 – 10 миллионов.
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