На турнире Flashpoint по CS:GO игроки начинают овертаймы с неправильным количеством денег

Пользователь «Твиттера» с ником Nohte заметил, что на турнире Flashpoint по CS:GO во время овертаймов игроки получают слишком много стартовых денег. Команды начинают дополнительные раунды с $ 16 тыс. в карманах, в то время как в официальных правилах от Valve о проведении турниров указано, что игроки должны получать лишь по $ 10 тыс.



Например, на таких чемпионатах как cs_summit 8 и Epic League в овертаймах стороны получают именно $ 10 тыс. Наличие такого правила подтвердил один из организаторов cs_summit:



«Так как наш турнир это RMR ивент — обе команды начнут дополнительные раунды с $ 10 тыс».



Valve никак не комментировала ситуацию и неизвестно, получали ли организаторы лиги Flashpoint разрешение на изменение суммы стартового количества денег.