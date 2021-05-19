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На турнире Flashpoint по CS:GO игроки начинают овертаймы с неправильным количеством денег

На турнире Flashpoint по CS:GO игроки начинают овертаймы с неправильным количеством денег
Георгий Габриадзе
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Пользователь «Твиттера» с ником Nohte заметил, что на турнире Flashpoint по CS:GO во время овертаймов игроки получают слишком много стартовых денег. Команды начинают дополнительные раунды с $ 16 тыс. в карманах, в то время как в официальных правилах от Valve о проведении турниров указано, что игроки должны получать лишь по $ 10 тыс.

Например, на таких чемпионатах как cs_summit 8 и Epic League в овертаймах стороны получают именно $ 10 тыс. Наличие такого правила подтвердил один из организаторов cs_summit:

«Так как наш турнир это RMR ивент — обе команды начнут дополнительные раунды с $ 10 тыс».

Valve никак не комментировала ситуацию и неизвестно, получали ли организаторы лиги Flashpoint разрешение на изменение суммы стартового количества денег.

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