На турнире Flashpoint по CS:GO игроки начинают овертаймы с неправильным количеством денег

Пользователь «Твиттера» с ником Nohte заметил, что на турнире Flashpoint по CS:GO во время овертаймов игроки получают слишком много стартовых денег. Команды начинают дополнительные раунды с $ 16 тыс. в карманах, в то время как в официальных правилах от Valve о проведении турниров указано, что игроки должны получать лишь по $ 10 тыс.
Например, на таких чемпионатах как cs_summit 8 и Epic League в овертаймах стороны получают именно $ 10 тыс. Наличие такого правила подтвердил один из организаторов cs_summit:
«Так как наш турнир это RMR ивент — обе команды начнут дополнительные раунды с $ 10 тыс».
Valve никак не комментировала ситуацию и неизвестно, получали ли организаторы лиги Flashpoint разрешение на изменение суммы стартового количества денег.
- 19 мая 2021
-
15:50
-
15:47
-
14:52
-
14:51
-
09:01
-
00:09
- 18 мая 2021
-
23:53
-
23:48
-
22:18
-
22:04
-
19:39
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:44
- 17 мая 2021
-
21:03
-
19:59
-
19:53
-
18:49
-
18:21
-
17:27
-
16:14
-
15:25
-
14:52
-
13:52
-
12:54
- 16 мая 2021
-
20:23
-
01:04
-
00:25
- 15 мая 2021
-
23:45
-
15:41
-
12:45
-
10:50
- 14 мая 2021
-
23:39
-
23:01