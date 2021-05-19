Фанаты Resident Evil: Village узнали имя актрисы, подарившей внешность Леди Димитреску
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Испанская актриса и модель Хелена Манковски рассказала подписчикам своего Инстаграма, что именно она подарила внешность вампирше Леди Димитреску из недавно вышедшей Resident Evil: Village.
«Я так счастлива, что могу наконец поделиться с вами новостями. Задолго до релиза Resident Evil: Village разработчики оцифровали моё лицо, чтобы я могла сыграть высокую вампиршу Леди Димитреску. Я безумно счастлива стать частью этой огромной вселенной и благодарна всем фанатам за тёплые слова».
Resident Evil: Village вышла 7 мая на PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series и ПК. Сюжетно игра продолжает историю героев седьмой части – Итана Уинтерса и его жены Мии.
Так девушка выглядит в обычной жизни:
А так она смотрится в косплее на Леди Димитреску:
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