Фанаты Resident Evil: Village узнали имя актрисы, подарившей внешность Леди Димитреску

Испанская актриса и модель Хелена Манковски рассказала подписчикам своего Инстаграма, что именно она подарила внешность вампирше Леди Димитреску из недавно вышедшей Resident Evil: Village.



«Я так счастлива, что могу наконец поделиться с вами новостями. Задолго до релиза Resident Evil: Village разработчики оцифровали моё лицо, чтобы я могла сыграть высокую вампиршу Леди Димитреску. Я безумно счастлива стать частью этой огромной вселенной и благодарна всем фанатам за тёплые слова».



Resident Evil: Village вышла 7 мая на PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series и ПК. Сюжетно игра продолжает историю героев седьмой части – Итана Уинтерса и его жены Мии.

Так девушка выглядит в обычной жизни:

А так она смотрится в косплее на Леди Димитреску: