Пользователь Reddit с ником Lomax101 показал фотографию самодельной портальной пушки из Portal. Чтобы собрать оружие главной героини для решения головоломок, мастер использовал дерево, металл и стекло.
Внешне оружие выглядит словно из альтернативного 19 века, где прогресс пошёл в сторону масштабного развития паровых технологий. Корпус пушки смотрит будто его вырезали из бочонка.
В комментариях многие захотели себе такую же в коллекцию:
«Где я могу купить эту штуку?»
А кто-то вспомнил о самом большом разочаровании в серии Portal:
«Ты определённо заслужил тортик за такую работу. Но торт – это ложь».
Хотя не у всех получилось узнать оружие из культовой игры:
«Сначала мне показалось, что это какой-то крутой протез ноги».
Фанат Portal сделал модель оружия главной героини из дерева
Фото: https://www.reddit.com/r/gaming/comments/nfihck/portal_gun_made_of_wood_metal_glass/
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