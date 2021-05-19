Пользователь Reddit с ником Lomax101 показал фотографию самодельной портальной пушки из Portal. Чтобы собрать оружие главной героини для решения головоломок, мастер использовал дерево, металл и стекло.



Внешне оружие выглядит словно из альтернативного 19 века, где прогресс пошёл в сторону масштабного развития паровых технологий. Корпус пушки смотрит будто его вырезали из бочонка.



В комментариях многие захотели себе такую же в коллекцию:



«Где я могу купить эту штуку?»



А кто-то вспомнил о самом большом разочаровании в серии Portal:



«Ты определённо заслужил тортик за такую работу. Но торт – это ложь».



Хотя не у всех получилось узнать оружие из культовой игры:



«Сначала мне показалось, что это какой-то крутой протез ноги».

Фанат Portal сделал модель оружия главной героини из дерева Фото: https://www.reddit.com/r/gaming/comments/nfihck/portal_gun_made_of_wood_metal_glass/