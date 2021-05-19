Игроки EVE Online помогли учёным в борьбе с COVID-19, сэкономив 330 лет исследований

В сентябре 2020 года разработчики EVE Online добавили в ММО мини-игру Project Discovery, которая была нацелена на помощь учёным в исследовании коронавируса. Суть проекта в том, что игроки анализируют данные, полученные поточными цитометрами. Пользователям в этом помогают специальные инструменты отслеживания, пилоты рисуют многоугольники вокруг разных скоплений клеток, тем самым изучая собранную информацию о COVID-19.



Благодаря отличной симуляции процесса исследования игроки помогли учёным изучить, как коронавирус влияет на иммунную систему человека. Фанаты EVE Online сэкономили докторам больше 330 лет работы над добычей информации о новой болезни. Всего в Project Discovery приняли участие 327 тыс. игроков.



Недавно Project Discovery получил награду Webby Awards в номинации «Голос народа» за активную поддержку в борьбе с COVID-19.



The Webby Awards — премия, основанная Международной академией цифровых искусств и наук. Присуждается ежегодно лучшим в мире интернет-проектам.