Корейский политик хочет защитить киберспортсменов от закрытий соревнований издателями

Политик из Южной Кореи Донг Су Ли предложил ввести «Закон о Heroes of the Storm», направленный на защиту киберспортсменов от действий издателей. Член Демократической партии выступил в парламенте 18 мая 2021 года, объяснив, почему считает эту инициативу невероятно важной для будущего киберспортивной индустрии в Южной Корее.



«Дело в том, что в случае с киберспортом, если игровая компания больше не хочет поддерживать проведение соревнований, то всё равно должно быть временное окно, позволяющее завершить все турниры».



Донг Су Ли объясняет, что в случае, когда игровая компания принимает решение о прекращении проведения киберспортивных соревнований в одностороннем порядке, это может очень негативно сказаться на всех причастных к организации турниров. Подобная история произошла с соревновательной сценой Heroes of the Storm, когда Blizzard объявила о закрытии официальных соревнований по игре.



В тот момент никто из причастных к киберспорту в Heroes of the Storm, включая игроков, комментаторов и организаторов, не был готов к такому повороту событий. Все ждали нового крупного турнира.



Законопроект должен обезопасить всех вовлечённых в киберспорт от внезапной потери работы. В случае если игровая компания или любая другая фирма, владеющая правами на дисциплину, принимает решение о прекращении проведения соревнований, то разработчики должны предупредить всех об этом минимум за несколько месяцев.



Депутат Донг Су Ли отмечает, что большинство киберспортсменов находится в подростковом возрасте и внезапное прекращение всех соревнований может иметь для них очень серьёзные последствия. По мнению политика, подростки инвестируют в игры всё своё время и поэтому их вложения необходимо защитить законодательно.