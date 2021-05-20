Twitch отлючил рекламу стримерше за трансляцию из джакузи

Twitch приостановил показ рекламы на канале популярной стримерши Кэтлин Amouranth Сирагуза. Девушка заявила, что представители платформы отключили ей монетизацию без объяснения причин.



«Мне пришлось начать диалог с Twitch самой после того, как я заметила, что вся прибыль от рекламы исчезла из моей аналитики канала без предварительного предупреждения».



Монетизация с канала Amouranth пропала после того, как девушка стала проводить джакузи-стримы в купальниках. Вывод из сложившейся ситуации следующий — Twitch не даёт своим партнёрам прозрачной политики в отношении разрешённого к показу контента. Даже если модераторы не блокируют каналы за джакузи-стримы, то рекламодатели могут посчитать подобные трансляции неподходящими для продвижения их товаров.



Представители платформы рассказали девушке, что не знают, можно ли будет разблокировать рекламу на её аккаунте.

Twitch отключил рекламу стримерше за трансляцию из джакузи Фото: https://www.instagram.com/p/CGIdhjinmps/