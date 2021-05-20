Команда Prosti Esli распадётся, завершив выступление на DPC 2021: Season 2 для СНГ
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По данным издания MetaCybersport, команда Prosti Esli прекратит существование после их финального матча в нижнем дивизионе DPC 2021: Season 2 для СНГ. После завершения региональной лиги члены коллектива не планируют больше играть вместе. Будет ли Никита Daxak Кузьмин собирать новый состав — неизвестно.
У команды Prosti Esli всё ещё сохранился инвайт на следующий DPC-сезон.
На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице с тремя победами и тремя поражениями.
Последним противником Prosti Esli станет коллектив NoTechies, который также распадётся после окончания DPC 2021. Матч назначен на 20 мая 16:00 мск.
Состав Prosti Esli по Dota 2:
- Никита Daxak Кузьмин;
- Павел 9pasha Хвастунов;
- Альберт eine Гараев;
- Артём Lorenof Мельник;
- Фёдор velheor Русихин.
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