Команда Prosti Esli распадётся, завершив выступление на DPC 2021: Season 2 для СНГ

По данным издания MetaCybersport, команда Prosti Esli прекратит существование после их финального матча в нижнем дивизионе DPC 2021: Season 2 для СНГ. После завершения региональной лиги члены коллектива не планируют больше играть вместе. Будет ли Никита Daxak Кузьмин собирать новый состав — неизвестно.



У команды Prosti Esli всё ещё сохранился инвайт на следующий DPC-сезон.



На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице с тремя победами и тремя поражениями.



Последним противником Prosti Esli станет коллектив NoTechies, который также распадётся после окончания DPC 2021. Матч назначен на 20 мая 16:00 мск.



Состав Prosti Esli по Dota 2:

Никита Daxak Кузьмин;

Кузьмин; Павел 9pasha Хвастунов;

Хвастунов; Альберт eine Гараев;

Гараев; Артём Lorenof Мельник;

Мельник; Фёдор velheor Русихин.