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Команда Prosti Esli распадётся, завершив выступление на DPC 2021: Season 2 для СНГ

Команда Prosti Esli распадётся, завершив выступление на DPC 2021: Season 2 для СНГ
Георгий Габриадзе
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По данным издания MetaCybersport, команда Prosti Esli прекратит существование после их финального матча в нижнем дивизионе DPC 2021: Season 2 для СНГ. После завершения региональной лиги члены коллектива не планируют больше играть вместе. Будет ли Никита Daxak Кузьмин собирать новый состав — неизвестно.

У команды Prosti Esli всё ещё сохранился инвайт на следующий DPC-сезон.

На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице с тремя победами и тремя поражениями.

Последним противником Prosti Esli станет коллектив NoTechies, который также распадётся после окончания DPC 2021. Матч назначен на 20 мая 16:00 мск.

Состав Prosti Esli по Dota 2:

  • Никита Daxak Кузьмин;
  • Павел 9pasha Хвастунов;
  • Альберт eine Гараев;
  • Артём Lorenof Мельник;
  • Фёдор velheor Русихин.
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