Twitch встал на путь исправления? Корейская стримерша была забанена за акцент на груди

Стримерша из Кореи с ником Aingchuu получила бан на Twitch за демонстрацию сексуального контента на трансляции. Девушка вела стримы в разделе Just Chatting, где ведущие общаются с чатом либо смотрят какие-нибудь ролики. Во время прямого эфира Aingchuu никогда не показывала своё лицо, веб-камера всё время была направлена на её грудь.



Незадолго до блокировки канал стримерши нашёл профессиональный игрок по Fortnite, известный как Ronaldo. Парень недоумевал, как такое вообще может быть разрешено на Twitch.



После бана девушка заявила, что все её сообщения в техподдержку улетают в спам. Представители платформы никак не комментировали сложившуюся ситуацию.



Другая стримерша с ником Amouranth недавно пожаловалась на снятие монетизации с канала из-за трансляций из джакузи. Похоже, Twitch начал бороться с якобы разрешённым контентом.