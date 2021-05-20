С 1 июня на YouTube станет ещё больше рекламы

Руководство YouTube объявило, что с 1 июня реклама появится во всех роликах без исключения. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнёрской программе, то есть не имеющие хотя бы 1 тыс. подписчиков и 4 тыс. часов просмотра роликов. Причём владельцы таких каналов ничего не заработают — весь доход от рекламы пойдёт напрямую YouTube.
Такая система уже работает в США начиная с ноября 2020 года. Теперь же новая стратегия заработка видеохостинга распространится на пользователей во всём мире.
«Это часть наших постоянных инвестиций в новые решения, такие как Home Feed Ads, которые помогают рекламодателям ответственно использовать все возможности YouTube для связи со своей аудиторией и развития своего бизнеса», — рассказывают представители сервиса.
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