Riot запретила продажу аккаунта c ником про-игрока League of Legends. Цена была огромной

У легендарного корейского киберспортсмена Ли Сан Faker Хёка за всё время карьеры в League of Legends было всего два аккаунта. Один из них парень давно забросил, и никнейм в профиле сбросился до случайного набора символов. Один из фанатов заметил, что имя культового игрока освободилось, и быстро зарегистрировал новую учётную запись с ником SKT T1 Faker.



Поклонник знал, что на таком аккаунте захотело бы сыграть огромное количество людей, поэтому он решил его продать. Парень попросил за возможность играть под именем Faker астрономическую сумму в 44 млрд вон или 2 886 234 993 рублей.



Вскоре на лот нашлись покупатели, но сделке не суждено было состояться. В дело вмешалась Riot Games, заявив, что продажа аккаунтов запрещена по условиям пользовательского соглашения. Видимо, кто-то увидел объявление и пожаловался разработчикам. В итоге Riot Games обратилась к администраторам сайта, где профиль был выставлен для продажи, и попросила убрать лот.

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