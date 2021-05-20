В Epic Games Store бесплатно отдают NBA 2K21 в честь кроссовера Fortnite и НБА

В цифровом магазине Epic Games Store началась раздача симулятора баскетбола NBA 2K21. Акция проходит в честь кроссовера Fortnite и лиги НБА.
В NBA 2K21 пользователя ждёт множество игровых режимов. Фанат баскетбола может собрать собственный состав, пройти сюжетную кампанию, приведя одного спортсмена к победам, и, конечно же, соревноваться в онлайне как с незнакомыми людьми, так и с друзьями.
Разработчики заявляют, что в их игре высокий уровень реализма и отличное управление персонажами. Также в NBA 2K21 есть множество косметических элементов для баскетболистов, поэтому игрок может легко кастомизировать любого спортсмена в своей команде.
Ещё в игре можно коллекционировать карточки игроков и обмениваться ими с другими пользователями.
Акция продлится до 18:00 27 мая.
Как скачать NBA 2K21 из Epic Games Store бесплатно?
В первую очередь вам необходимо зарегистрироваться и создать учетную запись на сайте Epic Games, после чего войти в магазин Epic Games Store. Далее включите двухфакторную аутентификацию. Для этого откройте настройки учётной записи и перейдите на вкладку «Пароль и безопасность». Внизу страницы под заголовком «Двухфакторная аутентификация» щёлкните на «Включить аутентификатор» или «Включить аутентификацию по почте».
Чтобы скачать NBA 2K21, игрокам нужно загрузить и установить клиент Epic Games Store. После завершения процедуры входа в систему вы можете найти игру в поиске или проверить раздел новостей. NBA 2K21 будет доступна для загрузки, как только вы завершите все необходимые процедуры.
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