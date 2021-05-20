Аналитики назвали самую успешную консоль текущего года, и это не PlayStation 5

Аналитическая компания Ampere, расположенная в Лондоне, проанализировала положение консольного рынка в первом квартале текущего года. На данный момент дефицит компонентов до сих пор продолжается и достать приставку нового поколения в свободной продаже очень тяжело.



Согласно результатам исследования, PlayStation 5 обогнала по продажам Xbox Series больше, чем в два раза. Sony продала в 2021 году 2,83 млн консолей, а Microsoft — 1,31 млн.



Но PlayStation 5 с большим отрывом обошла Nintendo Switch. За первый квартал текущего года было реализовано 5,86 млн копий гибридной консоли. По данным аналитиков, Switch сейчас находится на пике своего жизненного цикла. Помимо всего прочего, приставку Nintendo проще достать в магазинах. Специалисты считают, что гибридная приставка сохранит лидерство до конца года.

Аналитики назвали самую успешную консоль текущего года и это не PlayStation Фото: https://www.ampereanalysis.com/insight/console-sales-q1-2021-switch-sell-through-increases-year-on-y