Создатели фильма Metro 2033 по одноимённому произведению Дмитрия Глуховского опубликовали в Сети концепт-арты будущей экранизации. На скриншотах можно увидеть Москву после ядерного апокалипсиса с полуразрушенной Останкинской телебашней, уцелевшей аркой у главного входа ВДНХ, Чёрными и выжившими, бьющимися с мутантами.
Вчера, 19 мая, авторы ленты представляли идею картины в Фонде кино. Из их выступления стало известно, что режиссёром фильма выступит Егор Баранов, снявший трилогию «Гоголь». Примерный бюджет экранизации составляет 700 млн рублей, а на маркетинг хотят потратить 150 млн.
Metro 2033 планируют выпустить 1 января 2024 года. Актёрский состав ещё не объявляли. Возможно, кастинг ещё даже не начинался.
После апокалипсиса. Авторы экранизации Metro 2033 опубликовали концепт-арты фильма
Фото: https://vk.com/wall-8109175_1587721
После апокалипсиса. Авторы экранизации Metro 2033 опубликовали концепт-арты фильма
Фото: https://vk.com/wall-8109175_1587721
После апокалипсиса. Авторы экранизации Metro 2033 опубликовали концепт-арты фильма
Фото: https://vk.com/wall-8109175_1587721
После апокалипсиса. Авторы экранизации Metro 2033 опубликовали концепт-арты фильма
Фото: https://vk.com/wall-8109175_1587721
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