Ceb опять сгорел — игрок OG по Dota 2 жёстко оскорбил сотрудника Team Secret

Офлейнер команды OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс жёстко оскорбил SMM-менеджера команды Team Secret. Дебс очень негативно отреагировал на пост в «Твиттере», который SMMщик под никнеймом midormeepo опубликовал после поражения OG от Team Liquid на Dota Pro Circuit 2021: Season 2.
В официальном аккаунте Team Secret midormeepo написал следующее:
«Спасибо за то, что оставляете улицы DPC в чистоте, Team Liquid. Благодарим за то, что вынесли мусор».
Ceb посчитал подобное оскорбительным и не стал сдерживать эмоций, написав midormeepo всё, что думает. А SMM-менеджер 20 мая опубликовал сообщение от Дебса из лички в «Твиттере»:
«Возможно, я [занимался сексом] с твоей девушкой, не сказав тебе, что был с ней? Или у тебя есть другая причина ненавидеть мою команду настолько, чтобы унижать людей, которым и так непросто? Или ты просто кусок дерьма?»
В ответ на это Себастьян Дебс заявил, что фраза вырвана из контекста, и показал их переписку полностью. В ней он рассказывал о том, что стёб — это нормально, но у него должны быть рамки.
Также Ceb поделился с подписчиками историей знакомства с midormeepo:
«Для протокола: я вместе с другими ребятами из OG познакомил этого человека с про-сценой Dota 2. Мы взяли его на мейджор — первый LAN-турнир в его жизни, потому что уважали его труд и преданность делу. Он вёл себя очень приятно. Я помог ему начать работать в Secret и других местах. Вот такая история».
Liquid обыграла OG со счётом 2:0 в рамках турнира DPC 2021: S2. Матч прошёл 19 мая. Из-за поражения команда Ceb потеряла возможность выйти на мейджор.
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