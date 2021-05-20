Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Папа приготовил сыну торт в стиле Minecraft. Десерт выглядит как огромный блок динамита

Папа приготовил сыну торт в стиле Minecraft. Десерт выглядит как огромный блок динамита
Георгий Габриадзе
Комментарии

Пользователь Reddit с ником IronMaidan показал, какой торт он сделал сыну на день рождения. Ребёнок — большой фанат Minecraft, поэтому он попросил папу приготовить сладкое угощение в виде блока динамита.

Отец выполнил желание сына и собрал гигантский тортик из кучи маленьких квадратных помадок.

«Каждый пиксель представляет собой тонкий кусок помадки толщиной 1 мм, а их более 1000 штук — все вырезаны вручную и выложены в виде мозаики. На изготовление ушло около 12 часов. К сожалению, IronMaidan не поделился фотографией с реакцией ребёнка.

Креативность и забота реддитора очень понравилась пользователям форума.

«Я сильно впечатлён тем, насколько кропотливую работу ты проделал. Я не знаком с тобой лично, но могу сказать, что ты прекрасный родитель, раз сделал такое для своего сына».

«Вау, просто вау. Это выглядит потрясающе! Тоже хотел бы получить такой торт на день рождения. Отличная работа».

Папа приготовил сыну торт в стиле Minecraft. Десерт выглядит как огромный блок динамита

Папа приготовил сыну торт в стиле Minecraft. Десерт выглядит как огромный блок динамита

Фото: https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/nc561c/my_son_requested_a_tnt_cake_for_his_birthday_had/

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021