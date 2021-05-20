Пользователь Reddit с ником IronMaidan показал, какой торт он сделал сыну на день рождения. Ребёнок — большой фанат Minecraft, поэтому он попросил папу приготовить сладкое угощение в виде блока динамита.



Отец выполнил желание сына и собрал гигантский тортик из кучи маленьких квадратных помадок.



«Каждый пиксель представляет собой тонкий кусок помадки толщиной 1 мм, а их более 1000 штук — все вырезаны вручную и выложены в виде мозаики. На изготовление ушло около 12 часов. К сожалению, IronMaidan не поделился фотографией с реакцией ребёнка.



Креативность и забота реддитора очень понравилась пользователям форума.



«Я сильно впечатлён тем, насколько кропотливую работу ты проделал. Я не знаком с тобой лично, но могу сказать, что ты прекрасный родитель, раз сделал такое для своего сына».



«Вау, просто вау. Это выглядит потрясающе! Тоже хотел бы получить такой торт на день рождения. Отличная работа».

Папа приготовил сыну торт в стиле Minecraft. Десерт выглядит как огромный блок динамита Фото: https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/nc561c/my_son_requested_a_tnt_cake_for_his_birthday_had/