Последнее обновление в CS:GO весило всего лишь 5 Мб, но при этом внесло в игру интересное изменение. Патч удалил из магазина капсулу RMR 2020 с наклейками команд. Теперь коллекционные предметы невозможно получить напрямую. Единственный оставшийся способ приобрести желаемый стикер – брать его у перекупов на торговой площадке или купить скин с наклейкой.
Помимо удаления предмета из внутриигрового магазина, обновление также внесло очередные исправления в переводы текстов в CS:GO. Сообщество уже ждёт, когда цены на эти наклейки и капсулы взлетят, но на данный момент нельзя сказать точно, когда это произойдёт.
Ранее игроки заметили, что Valve начала бороться с читерами. В последнее время система VAC будто бы перестала нормально работать, и хакеры стали большой проблемой для игры. Но теперь количество банов резко возросло. Видимо, разработчики обновили и улучшили античит.
Новое обновление в CS:GO удалило капсулы с наклейками RMR 2020. Цены на них скоро взлетят?
Фото: https://boop.pl/counter-strike/stalo-sie-nowa-aktualizacja-csgo-usuwa-kapsuly-po-dobrych-5-miesiacac
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