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GTA 3 скоро исполнится 20 лет, и Rockstar готовит сюрпризы. Фанатам стоит ждать ремейк?

GTA 3 скоро исполнится 20 лет, и Rockstar готовит сюрпризы. Фанатам стоит ждать ремейк?
Георгий Габриадзе
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По данным издания Gamespot, компания Rockstar планирует какие-то «сюрпризы» в честь 20-летия GTA 3. Некоторые из этих подарков будут сделаны специально для GTA Online. Чем именно разработчики собираются отпраздновать годовщину – пока неизвестно.

Многие фанаты предположили, что студия выпустит ремастер или ремейк третьей части. Такой вывод был сделан на основе финансового отчёта Take-Two, материнской компании Rockstar. В нём сказано о шести проектах, связанных с уже выпущенными играми.

«Rockstar планирует выпустить шесть проектов, связанных с уже вышедшими играми до 31 марта 2022 года. И вместе с этим они анонсировали сюрпризы к 20-летию GTA 3. Становится всё интереснее».

Пользователь «Твиттера» с ником TezFunz2 предполагает, что одной лишь новой версией GTA 3 дела не ограничатся и Rockstar может выпустить ремастеры или ремейки других частей франшизы.

GTA 3 отметит своё 20-летие уже в октябре этого года.

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GTA III скоро исполнится 20 лет, и Rockstar готовят сюрпризы. Фанатам стоит ждать ремейк?

Фото: https://boop.pl/gta/plotki-o-remasterze-trylogii-gta-zyskaly-na-popularnosci-rockstar-ujawnil-plany

GTA III скоро исполнится 20 лет, и Rockstar готовят сюрпризы. Фанатам стоит ждать ремейк?

GTA III скоро исполнится 20 лет, и Rockstar готовят сюрпризы. Фанатам стоит ждать ремейк?

Фото: https://boop.pl/gta/plotki-o-remasterze-trylogii-gta-zyskaly-na-popularnosci-rockstar-ujawnil-plany

Комментарии
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