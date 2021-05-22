Блогер показал, как выглядит The Witcher с 50 модами на графику

Ютубер Digital Dreams опубликовал новый ролик, в котором установил на The Witcher 3 более 50 модификаций, сильно улучшив графику. Блогер запустил «Ведьмака» в 4К на максимальных настройках графики.
Картинка улучшилась благодаря модификации освещения Took Lighting и двум решейдерам – первый имитирует трассировку лучей, а второй старается приблизить графику к той, что была в демоверсии с Е3 2014 года.
Для запуска Digital Dreams понадобился компьютер с мощными характеристиками: процессор Ryzen 9 3900x, ОЗУ 32 Гб и видеокарта RTX 3090.
Список установленных модов можно посмотреть в описании ролика.
Также в Steam сейчас проходит распродажа всех игр CD Projekt RED. Полное издание The Witcher 3 отдают за 300 рублей.
Видео загружено на канал Digital Dreams.
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