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Блогер показал, как выглядит The Witcher с 50 модами на графику

Блогер показал, как выглядит The Witcher с 50 модами на графику
Георгий Габриадзе
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Ютубер Digital Dreams опубликовал новый ролик, в котором установил на The Witcher 3 более 50 модификаций, сильно улучшив графику. Блогер запустил «Ведьмака» в 4К на максимальных настройках графики.

Картинка улучшилась благодаря модификации освещения Took Lighting и двум решейдерам – первый имитирует трассировку лучей, а второй старается приблизить графику к той, что была в демоверсии с Е3 2014 года.

Для запуска Digital Dreams понадобился компьютер с мощными характеристиками: процессор Ryzen 9 3900x, ОЗУ 32 Гб и видеокарта RTX 3090.

Список установленных модов можно посмотреть в описании ролика.

Также в Steam сейчас проходит распродажа всех игр CD Projekt RED. Полное издание The Witcher 3 отдают за 300 рублей.

Видео загружено на канал Digital Dreams.

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