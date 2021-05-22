Заместитель руководителя администрации президента РФ считает Dota 2 полезной для детей

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения «Большого школьного пикника», посвящённого Российскому движению школьников, рассказал журналистам, что считает Dota 2 очень полезной для детей. Заместитель сравнил игру от Valve с шахматами и отметил, что «Дота» способна научить детей не только принимать сложные решения, но и работать в команде.



«Компьютерная игра DotA, в которую ребята играют, по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами. Но в ней есть одно большое преимущество. Шахматы — индивидуальная игра, а это командная игра. Ты ещё с детских лет приучаешься к тому, что на самом деле в одиночку ты ничего не добьёшься и тебе нужно уметь работать с другими людьми. Вот этот навык, который в жизни им пригодится, просто колоссальный», – поделился своим мнением Кириенко.



Вдобавок заместитель призвал родителей адекватнее относиться к увлечению детей видеоиграми. Кириенко считает, что чрезмерное увлечение играми может быть вредно, но при правильном подходе и распределении времени такое хобби способно многому научить.