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Джакузи-стримы получили отдельную категорию на Twitch

Джакузи-стримы получили отдельную категорию на Twitch
Георгий Габриадзе
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За последние несколько месяцев джакузи-стримы приобрели на Twitch огромную популярность. Суть таких трансляций в том, что ведущий находится в бассейне в купальнике.

Подобные эфиры получили много критики со стороны сообщества за «эротический контент», запрещённый на платформе. Но администрация Twitch считает, что такие трансляции не нарушают правил сервиса. Сегодня на площадке появилась отдельная категория для джакузи-стримов под названием Pools, Hot Tubs & Beaches. Теперь ведущие обязаны проводить трансляции в купальниках только в этом разделе.

Руководство Twitch заявило, что это временная мера. В будущем они планируют обновить политику в отношении наготы на стримах и улучшить классификацию контента для удобства стримеров, зрителей и рекламодателей.

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