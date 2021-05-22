На трансляции Flashpoint запретили писать в чате слово rematch после матча NiP и Anonymo

Зрители англоязычной трансляции турнира Flashpoint Season 3 запретили писать в чате слово rematch (переигровка). Во время матча между командами NiP и FPX люди без остановки спамили саркастичные сообщения о переигровке встречи NiP с польским коллективом Anonymo. И, похоже, модераторам канала пришлось пойти на крайние меры.
Теперь при попытке отправить в чат какое-либо сообщение со словом rematch у пользователей появляется надпись – «Ваше сообщение не отправили из-за конфликта с установками модерации канала».
Коллектив Ninjas in Pyjamas встретился с польской командой Anonymo 14 мая в рамках Flashpoint Season 3 и проиграл ей со счётом 2:1. После матча представители шведского клуба заявили, что их игроки столкнулись с сильными лагами на третьей карте.
NiP потребовали переиграть матч, но Anonymo заявили, что ещё до начала последнего матча предложили соперникам перенести его. В итоге организаторы объявили о повторном проведении третьей карты, поставив польский коллектив перед фактом. По результатам переигровки NiP одержала победу над Anonymo.
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