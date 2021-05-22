Криштиану Роналду — на вершине. Названа «Команда сезона» итальянской «Серии А» в FIFA 21

Разработчики FIFA 21 назвали «Команду сезона» в итальянской «Серии А».

В списке представлено четыре футболиста «Интера» — Ромелу Лукаку, Стефан де Врей, Лаутаро Мартинес и Милан Шкриньяр. Из «Милана» три футболиста — Тео Эрнандес, Франк Кессье и Джанлуиджи Доннарумма. Из «Ювентуса» два — Криштиану Роналду и Хуан Куадрадо. Из «Наполи» столько же — Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье. Из «Аталанты» — Луис Мурьель и Кристиан Ромеро. Из «Удинезе» — Родриго де Пауль. И из «Сассуоло» — Доменико Берарди.

Команда сезона итальянской Серии А в FIFA 21 Фото: TWITTER.COM/EASPORTSFIFA

EA подводит итоги «Команды сезона» по завершении реальных крупных футбольных турниров. Но выбирать лучших из лучших предстоит сообществу FIFA 21. Акция Team of the Season ещё не закончена. Фанатам футбольного симулятора предстоит проголосовать за лучших игроков из всех чемпионатов, чтобы собрать итоговый состав команды Ultimate TOTS.

Ранее были объявлены команды сезона в испанской Ла Лиге, английской Премьер-лиге и немецкой Бундеслиге.