ТНТ запустит реалити-шоу «Стань стримером». Победитель сможет подписать контракт с каналом

Телеканал «ТНТ» совместно с киберспортивным агентством Ultimate Digital запустит на Twitch реалити-шоу «Стань стримером». Участники будут соревноваться друг с другом, лучший из них получит возможность стать официальным ведущим онлайн-трансляций «ТНТ», подписав с телеканалом эксклюзивный контракт.
Судьями выступят популярные стримеры Владимир bratishkinoff Братишкин и Денис WELOVEGAMES Коробков. Шоу пройдёт в два этапа. В первом будет произведён отбор кандидатов прямо на трансляции. Для подачи заявки желающим необходимо записать короткий ролик о себе длительностью не более двух минут и заполнить анкету на сайте «ТНТ» до 4 июня.
По словам одного из организаторов программы, бывшего сотрудника RuHub Дмитрия Instamityay Серебренникова, в проекте могут принять участие как и абсолютные новички, так и уже опытные стримеры.
«Нам нужны новые лица. Это крутая возможность показать себя для начинающего или даже опытного стримера, дерзайте!», – говорит Дмитрий.
Старт реалити-шоу «Стань стримером» назначен на 6 июня.
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