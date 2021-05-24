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Фанаты CS:GO очень хотят, чтобы в игру добавили скины для гранат

Фанаты CS:GO очень хотят, чтобы в игру добавили скины для гранат
Георгий Габриадзе
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Пользователь «Твиттера» с ником Seb_Haglund представил сообществу CS:GO концепт скинов для гранат. Фанат шутера предложил добавить брелки, которые будут прикреплены к чеке снаряда. По задумке парня, на подвеске может быть изображена любая картинка. Например, смайлик или значок команды.

«Я давно держал в голове идею о скинах для гранат в виде брелков со значками клубов. Игроки могли бы покупать такие во время мейджоров и поддерживать тем самым любимые команды. Что вы об этом думаете, ребята?».

Пост Seb_Haglund получил много положительных отзывов. Поклонники CS:GO очень хотели бы увидеть подобные скины в игре.

«Это гениально, мне нравится. Гейб, пожалуйста».

Данные скины смотрятся органично и никак не должны мешать геймплею. Valve не добавляет раскраски для оружия или персонажей, которые помогают моделькам сливаться с окружением. Несмотря на большую поддержку в соцсетях, разработчики не обратили внимания на работу Seb_Haglund.

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