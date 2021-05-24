Фанаты CS:GO очень хотят, чтобы в игру добавили скины для гранат

Пользователь «Твиттера» с ником Seb_Haglund представил сообществу CS:GO концепт скинов для гранат. Фанат шутера предложил добавить брелки, которые будут прикреплены к чеке снаряда. По задумке парня, на подвеске может быть изображена любая картинка. Например, смайлик или значок команды.
«Я давно держал в голове идею о скинах для гранат в виде брелков со значками клубов. Игроки могли бы покупать такие во время мейджоров и поддерживать тем самым любимые команды. Что вы об этом думаете, ребята?».
Пост Seb_Haglund получил много положительных отзывов. Поклонники CS:GO очень хотели бы увидеть подобные скины в игре.
«Это гениально, мне нравится. Гейб, пожалуйста».
Данные скины смотрятся органично и никак не должны мешать геймплею. Valve не добавляет раскраски для оружия или персонажей, которые помогают моделькам сливаться с окружением. Несмотря на большую поддержку в соцсетях, разработчики не обратили внимания на работу Seb_Haglund.
- 24 мая 2021
-
14:29
-
13:57
-
13:22
-
12:47
- 22 мая 2021
-
13:40
-
01:41
-
00:52
-
00:31
-
00:29
-
00:27
-
00:22
-
00:17
- 21 мая 2021
-
23:57
-
23:18
-
16:46
-
15:40
-
14:44
-
13:08
-
11:55
- 20 мая 2021
-
21:46
-
21:27
-
21:06
-
20:46
-
20:18
-
19:51
-
19:31
-
17:52
-
16:29
-
01:57
-
01:21
-
01:06
-
01:05
-
00:53
-
00:36
-
00:31