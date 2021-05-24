Counter-Strike запустили на портативной консоли 17-летней давности Nintendo DS

Энтузиаст под ником Fewnity опубликовал ролик с демонстрацией игрового процесса Counter-Strike 1.6 на консоли Nintendo DS. Портативная приставка вышла в ноябре 2004 года, и за 17 лет было продано более 154 млн штук.
Разработчик решил портировать культовый шутер от Valve ради эксперимента. В ролике автор показывает, как работает управление персонажем при помощи тач-скрина. Парень водит стилусом по нижнему экрану консоли, отдавая команды герою, бегающему по карте Dust 2 c P90 в руках.
Работа над портом ещё не закончена. Fewnity обещает довести дело до конца и представить полную версию Counter-Strike 1.6 для Nintendo DS, но будет ли там полноценный мультиплеер, пока неизвестно. В дальнейшем разработчик планирует выпустить порт и на Nintendo 3DS.
Видео загружено на канал Fewnity.
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