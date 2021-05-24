Аналитический портал Dathost опубликовал результаты исследования о самых популярных типах прицелов в Counter-Strike: Global Offensive. Оказалось, что в топ-5 входят одни лишь крестики, оставив прицелы в виде маленькой точки за бортом. Первое место занял небольшой крест зелёного цвета.



И как раз этот оттенок — самый популярный среди всех остальных цветов. Помимо зелёного, на который приходится больше половины аудитории CS:GO, игроки также часто используют синий и красный.



Данная статистика может помочь желающим поменять прицел определиться с типом и цветовой гаммой. Даже если вам не захочется всё время играть с каким-нибудь вариантом из топа Dathost, то ничто не мешает вам просто попробовать несколько популярных вариантов. Но, так или иначе, прицел лучше настраивать под индивидуальные предпочтения.

Аналитики составили топ самых популярных прицелов в CS:GO. С каким играет большинство? Фото: boop.pl