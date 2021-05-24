Модер добавил в Cyberpunk 2077 Цири из The Witcher 3 в классическом наряде

На сайте Nexus Mods появилась модификация, добавляющая в Cyberpunk 2077 Цири из The Witcher 3. Автор мода под ником AlvarixPT не рассказывал подробностей о процессе создания модельки ведьмачки, но, судя по скриншотам, Цири в мире будущего получилась довольно проработанной.



На данный момент у приёмной дочки Геральта есть только классический наряд из «Ведьмака 3», но в будущем разработчик обещает добавить новые костюмы. Фанаты, которые уже попробовали модификацию, отмечают, что у модельки просвечивают пальцы через перчатки, а в фоторежиме нормально не работает мимика лица. Также имеются небольшие проблемы с освещением, из-за чего Цири выглядит старше своих лет.



Но фанаты всё равно остались в восторге от модификации. Скачать модельку можно по ссылке.

Фото: https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/2693