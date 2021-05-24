Появилась возможная подборка бесплатных игр для подписчиков PS Plus в июне

Испанское издание AreaJugones опубликовало список игр, которые могут раздать подписчикам PS Plus в июне. В список для PlayStation 4 попали Star Wars: Squadrons и Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, а владельцы PlayStation 5 дополнительно получат Operation: Tango.

Star Wars: Squadrons

В Star Wars: Squadrons игрок становится пилотом боевого корабля во вселенной «Звёздных Войн». В Squadrons есть как одиночная кампания, так и мультиплеер. В многопользовательском режиме пилотам предстоит сражаться друг с другом в формате 5 на 5. Игроки могут выбрать сторону между Империей и Новой Республикой, а также прокачивать свои истребители.

Видео загружено на канал EA Star Wars.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown – файтинг от компании SEGA, в котором 17 лучших бойцов со всего мира отправляются на турнир, организованный корпорацией J6. Компания хочет создать новую версию ультимативной боевой машины и победить с ней на чемпионате. В геймплее сочетаются обычные удары, броски и возможность отменять атаки, переводя один приём в другой.

Видео загружено на канал SegaAmerica.

Operation: Tango

Operation: Tango – кооперативная игра про шпионов, которые должны спасти мир от киберугрозы. Игроки берут на себя роли секретного агента и хакера. Напарники могут взаимодействовать только при помощи голосовой связи.

Видео загружено на канал PlayStation.