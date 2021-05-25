В Dota 2 вышел патч 7.29d с изменением героев и предметов
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Valve 25 мая выпустила новый патч для Dota 2 под названием 7.29d. Обновление внесло изменения в ряд предметов и героев.
Изменения героев
Ancient Apparition
- Ice Vortex – снижение сопротивления к магии уменьшено с 15/20/25/30 до 12/16/20/24.
- Ice Blast – урон уменьшен с 250/350/450 до 250/325/400.
Axe
- Berserker's Call – перезарядка увеличена с 16/14/12/10 до 17/15/13/11.
- Counter Helix – вероятность срабатывания с Aghanim's Shard уменьшена с 10 до 5%.
Bristleback
- Viscous Nasal Goo – радиус применения с Aghanim's Scepter уменьшен с 950 до 900.
- Viscous Nasal Goo – перезарядка увеличена с 1,5 до 1,75 сек.
- Изменён талант на десятом уровне с «+20 к скорости передвижения» на «+15 к урону».
Broodmother
- Spin Web – Aghanim's Shard больше не снижает время восстановления зарядов паутины.
- Insatiable Hunger – вампиризм уменьшен с 70%/80%/90%/100% до 40%/60%/80%/100%.
- Изменён талант на 15-м уровне – с «−15% перезарядки заклинаний» на «−15 сек. перезарядки Spin Web».
- Изменён талант на 20-м уровне – бонус к урону пауков ослаблен с +18 до +15.
Centaur Warrunner
- Базовая скорость атаки уменьшена со 100 до 90.
- Stampede – перезарядка увеличена с 90 до 100.
- Изменён талант на 15-м уровне – бонус к броне уменьшен с 6 до 5.
Dark Willow
- Cursed Crown: снижение перезарядки с Aghanim's Shard ослаблено с 3 до 2 сек.
- Изменён талант на 20-м уровне – снижение перезарядки Bramble Maze ослаблено с 8 до 7 сек.
Faceless Void
- Базовый показатель силы уменьшен с 22 до 20.
Invoker
- Cold Snap – задержка между срабатываниями увеличена с 0,77 → 0,57 до 0,83 → 0,62.
- Alacrity – урон и скорость атаки уменьшены с 10 → 115 до 10 → 94.
Medusa
- Mystic Snake – базовое время оглушения с Aghanim's Scepter уменьшено с 1,5 до 1,3 секунд.
- Изменён талант на 15-м уровне – с «+35% к мане от Mystic Snake» на «−1,5 сек. перезарядки Mystic Snake».
- Изменён талант на 20-м уровне с «−3 сек. перезарядки Mystic Snake» на «+35% к мане от Mystic Snake».
Snapfire
- Firesnap Cookie – длительность оглушения уменьшена с 1,6/1,8/2,0/2,2 до 1,3/1,6/1,9/2,2.
- Lil' Shredder – снижение брони за атаку ослаблено с 1 до 0,75.
Timbersaw
- Timber Chain – выкуп во время использования заклинания больше не телепортирует героя на место смерти.
Tiny
- Скорость передвижения уменьшена с 300 до 295.
- Toss – выкуп во время броска больше не телепортирует героя на место смерти.
Warlock
- Базовый показатель силы уменьшен с 26 до 24.
- Shadow Word – длительность уменьшена с 12 до 10 сек. и лечение и урон увеличены с 15/25/35/45 до 18/27/36/45.
Wraith King
- Vampiric Spirit – расход маны увеличен с 65/70/75/80 до 70/80/90/100.
- Mortal Strike – перезарядка увеличена с 4 до 5,5/5/4,5/4 сек.
Изменения предметов
Vanguard
- Блокирование урона ослаблено с 70/35 до 64/32 для героев ближнего и дальнего боя соответственно.
Sange
- Множитель вампиризма и восстановления здоровья уменьшен с 24 до 20%.
Sange & Yasha
- Множитель вампиризма и восстановления здоровья уменьшен с 25 до 22%.
Kaya & Sange
- Множитель вампиризма и восстановления здоровья уменьшен с 25 до 22%.
Heaven's Halberd
- Множитель вампиризма и восстановления здоровья уменьшен с 24 до 20%.
Heaven's Halberd
- Shine: бонус и штраф скорости атаки уменьшен с 55 до 50.
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