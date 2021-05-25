В Dota 2 вышел патч 7.29d с изменением героев и предметов

Valve 25 мая выпустила новый патч для Dota 2 под названием 7.29d. Обновление внесло изменения в ряд предметов и героев.

Изменения героев

Ancient Apparition

Ice Vortex – снижение сопротивления к магии уменьшено с 15/20/25/30 до 12/16/20/24.

Ice Blast – урон уменьшен с 250/350/450 до 250/325/400.

Axe

Berserker's Call – перезарядка увеличена с 16/14/12/10 до 17/15/13/11.

Counter Helix – вероятность срабатывания с Aghanim's Shard уменьшена с 10 до 5%.

Bristleback

Viscous Nasal Goo – радиус применения с Aghanim's Scepter уменьшен с 950 до 900.

Viscous Nasal Goo – перезарядка увеличена с 1,5 до 1,75 сек.

Изменён талант на десятом уровне с «+20 к скорости передвижения» на «+15 к урону».

Broodmother

Spin Web – Aghanim's Shard больше не снижает время восстановления зарядов паутины.

Insatiable Hunger – вампиризм уменьшен с 70%/80%/90%/100% до 40%/60%/80%/100%.

Изменён талант на 15-м уровне – с «−15% перезарядки заклинаний» на «−15 сек. перезарядки Spin Web».

Изменён талант на 20-м уровне – бонус к урону пауков ослаблен с +18 до +15.

Centaur Warrunner

Базовая скорость атаки уменьшена со 100 до 90.

Stampede – перезарядка увеличена с 90 до 100.

Изменён талант на 15-м уровне – бонус к броне уменьшен с 6 до 5.

Dark Willow

Cursed Crown: снижение перезарядки с Aghanim's Shard ослаблено с 3 до 2 сек.

Изменён талант на 20-м уровне – снижение перезарядки Bramble Maze ослаблено с 8 до 7 сек.

Faceless Void

Базовый показатель силы уменьшен с 22 до 20.

Invoker

Cold Snap – задержка между срабатываниями увеличена с 0,77 → 0,57 до 0,83 → 0,62.

Alacrity – урон и скорость атаки уменьшены с 10 → 115 до 10 → 94.

Medusa

Mystic Snake – базовое время оглушения с Aghanim's Scepter уменьшено с 1,5 до 1,3 секунд.

Изменён талант на 15-м уровне – с «+35% к мане от Mystic Snake» на «−1,5 сек. перезарядки Mystic Snake».

Изменён талант на 20-м уровне с «−3 сек. перезарядки Mystic Snake» на «+35% к мане от Mystic Snake».

Snapfire

Firesnap Cookie – длительность оглушения уменьшена с 1,6/1,8/2,0/2,2 до 1,3/1,6/1,9/2,2.

Lil' Shredder – снижение брони за атаку ослаблено с 1 до 0,75.

Timbersaw

Timber Chain – выкуп во время использования заклинания больше не телепортирует героя на место смерти.

Tiny

Скорость передвижения уменьшена с 300 до 295.

Toss – выкуп во время броска больше не телепортирует героя на место смерти.

Warlock

Базовый показатель силы уменьшен с 26 до 24.

Shadow Word – длительность уменьшена с 12 до 10 сек. и лечение и урон увеличены с 15/25/35/45 до 18/27/36/45.

Wraith King

Vampiric Spirit – расход маны увеличен с 65/70/75/80 до 70/80/90/100.

Mortal Strike – перезарядка увеличена с 4 до 5,5/5/4,5/4 сек.

Изменения предметов

Vanguard

Блокирование урона ослаблено с 70/35 до 64/32 для героев ближнего и дальнего боя соответственно.

Sange

Множитель вампиризма и восстановления здоровья уменьшен с 24 до 20%.

Sange & Yasha

Множитель вампиризма и восстановления здоровья уменьшен с 25 до 22%.

Kaya & Sange

Множитель вампиризма и восстановления здоровья уменьшен с 25 до 22%.

Heaven's Halberd

Множитель вампиризма и восстановления здоровья уменьшен с 24 до 20%.

Heaven's Halberd