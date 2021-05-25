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Работа над экранизацией Portal продолжается. О фильме ничего не было известно восемь лет

Работа над экранизацией Portal продолжается. О фильме ничего не было известно восемь лет
Георгий Габриадзе
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Режиссёр Джей Джей Абрамс рассказал, что производство экранизации Portal наконец-то сдвинулось с мёртвой точки.

«У нас в Warner Bros. уже есть сценарий для фильма Portal. Мы в восторге от сцен и подачи, так что, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки».

Впервые о киноадаптации игры от Valve стало известно на конференции DICE 2013, когда Гейб Ньюэлл объявил, что компания хочет работать со студией Bad Robot Джей Джей Абрамса. С того момента прошло восемь лет, и до недавнего времени о проекте не было никаких новостей.

Джей Джей Абрамс не назвал авторов сценария и не уточнял, кто поставит будущий фильм. Зато он поделился с фанатами тем, что экранизация должна расширить сюжет обеих игр серии Portal.

«У проекта много причин стать успешным. Одна из них заключается в том, что возможности развернуть сюжет в играх ограничены, каким бы гениальным он ни был, а потенциал его огромен. Будет очень весело».

Действие Portal разворачивается в лаборатории компании Aperture Science, где изучают природу порталов. Главная героиня при помощи специальной портальной пушки пытается выбраться из комплекса.

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