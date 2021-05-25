Работа над экранизацией Portal продолжается. О фильме ничего не было известно восемь лет

Режиссёр Джей Джей Абрамс рассказал, что производство экранизации Portal наконец-то сдвинулось с мёртвой точки.
«У нас в Warner Bros. уже есть сценарий для фильма Portal. Мы в восторге от сцен и подачи, так что, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки».
Впервые о киноадаптации игры от Valve стало известно на конференции DICE 2013, когда Гейб Ньюэлл объявил, что компания хочет работать со студией Bad Robot Джей Джей Абрамса. С того момента прошло восемь лет, и до недавнего времени о проекте не было никаких новостей.
Джей Джей Абрамс не назвал авторов сценария и не уточнял, кто поставит будущий фильм. Зато он поделился с фанатами тем, что экранизация должна расширить сюжет обеих игр серии Portal.
«У проекта много причин стать успешным. Одна из них заключается в том, что возможности развернуть сюжет в играх ограничены, каким бы гениальным он ни был, а потенциал его огромен. Будет очень весело».
Действие Portal разворачивается в лаборатории компании Aperture Science, где изучают природу порталов. Главная героиня при помощи специальной портальной пушки пытается выбраться из комплекса.
- 26 мая 2021
-
00:04
- 25 мая 2021
-
23:42
-
23:22
-
23:16
-
22:51
-
20:03
-
18:50
-
17:19
-
16:10
-
14:43
-
13:41
-
12:42
- 24 мая 2021
-
23:12
-
22:33
-
21:23
-
21:17
-
21:14
-
16:32
-
16:27
-
15:01
-
14:29
-
13:57
-
13:22
-
12:47
- 22 мая 2021
-
13:40
-
01:41
-
00:52
-
00:31
-
00:29
-
00:27
-
00:22
-
00:17
- 21 мая 2021
-
23:57
-
23:18
-
16:46