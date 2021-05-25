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No[o]ne и SoNNeikO покинули состав AS Monaco Gambit и стали игроками NAVI

No[o]ne и SoNNeikO покинули состав AS Monaco Gambit и стали игроками NAVI
Георгий Габриадзе
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Владимир No[o]ne Миненко и Акбар SoNNeikO Бутаев покинули организацию Gambit Esports после того, как команда прошла на мейджор-турнир в Киеве. Согласно заявлению клуба, Миненко и Бутаев уже давно хотели уйти из команды, но руководство убедило их доиграть сезон, перераспределив роли.

Места игроков в Gambit займут Станислав 633 Глушан и Артём Lorenof Мельник. А No[o]ne и SoNNeikO уже присоединились к NAVI.

«Я очень рад присоединиться к NAVI. Для меня это не просто дежурные слова. Вместе с остальными игроками состава и при поддержке сильной организации мы действительно хотим достигать самых высоких результатов.

Именно этой логикой было продиктовано моё решение. Очень надеюсь на поддержку #navination и всех, кому небезразлична СНГ дота!» — комментирует Владимир Миненко. SoNNeikO был более лаконичен: «Я вернулся».

NAVI не прошла на мейджор, который пройдёт в Киеве со 2 по 13 июня, заняв шестое место в лиге Dota Pro Circuit — 2021 для СНГ.

Состав Natus Vincere по Dota 2:

  • Роман RAMZES666 Кушнарёв
  • Владимир RodjER Никогосян
  • Владимир No[o]ne Миненко
  • Акбар SoNNeikO Бутаев
  • Алик V-Tune Воробей

Состав AS Monaco Gambit по Dota 2 на мейджор в Киеве:

  • Кыялбек dream Тайиров
  • Василий AfterLife Шишкин
  • Александр Immersion Хмелевской
  • Станислав 633 Глушан
  • Артём Lorenof Мельник
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