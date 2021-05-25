NAVI по CS:GO проиграла 47-й команде мира — s1mple провёл худшую карту за клуб

Natus Vincere проиграла украинской команде Akuma в стадии плей-офф турнира EPIC CIS League Spring 2021 со счётом 0:2. На данный момент коллектив Akuma занимает 47-ю позицию в мировом рейтинге от HLTV.



Снайпер NAVI Александр s1mple Костылёв сделал на первой карте этого противостояния Mirage лишь пять фрагов, но умер 16 раз, что равняется рейтингу 0,20. Согласно HLTV, это худший результат Костылёва за всю его карьеру в Natus Vincere. Матч на карте Mirage закончился со счётом 2:16 в пользу Akuma.



После поражения команда Костылёва упала в нижнюю часть сетки. Следующим противником NAVI станет коллектив forZe. Встреча состоится 26 мая в 20:00 мск.

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