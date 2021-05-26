«Аталанта» и Konami стали партнёрами. Это уже четвёртый итальянский клуб, ушедший из FIFA

«Аталанта» заключила эксклюзивное партнёрство с разработчиками футбольного симулятора Pro Evolution Soccer и стала четвёртым итальянским клубом, перешедшим из FIFA. EA больше не сможет использовать официальное название, логотип, стадион и игровые комплекты клуба в своей игре.

Первым итальянским клубом, подписавшим соглашение с Konami, стал «Ювентус». В PES 2020 появился их собственный стадион, а EA пришлось изменить название клуба в FIFA 20 на Piemonte Calcio. Спустя год соглашение с Konami подписала «Рома». В FIFA 21 клуб стал называться Roma FC.

Далее в PES ушёл футбольный клуб «Наполи». Соглашение клуба с Konami вступит в законную силу с сезона-2022/2023. Таким образом, «Аталанта — это четвёртый итальянский клуб, перешедший из FIFA в PES.

Фото: Konami

Игроки предположили, что «Аталанта» в FIFA 22 будет называться в честь одноимённого города Бергамо или региона Ломбардия.