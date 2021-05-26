В PS Store началась глобальная распродажа с большими скидками на сотни игр

В цифровом магазине PlayStation стартовала акция «Время играть» со скидками на игры для PS4 и PS5. Но цену сильно сбросили только для проектов PlayStation 4 – эксклюзивы нового поколения убавили в стоимости только 13–17%.



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Распродажа закончится 10 июня.