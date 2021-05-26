В PS Store началась глобальная распродажа с большими скидками на сотни игр
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В цифровом магазине PlayStation стартовала акция «Время играть» со скидками на игры для PS4 и PS5. Но цену сильно сбросили только для проектов PlayStation 4 – эксклюзивы нового поколения убавили в стоимости только 13–17%.
Самые интересные предложения:
- Demon’s Souls – 4784 рублей вместо 5 499.
- Коллекция Nioh – 4784 рублей вместо 5499.
- MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес – 3568 рублей вместо 4299.
- COD: Black Ops Cold War — «Два поколения» – 3322 рублей вместо 5359.
- Одни из нас. Часть II – 2149 рублей вместо 4999.
- Призрак Цусимы – 2849 рублей вместо 4999.
- Red Dead Redemption 2 – 1 639 рублей вместо 3
- Ultimate-издание Mortal Kombat 11 – 1749 рублей вместо 3499.
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 1986 рублей вместо 2649.
- Mafia Trilogy – 2199 рублей вместо 3999.
- Far Cry 4 – 399 рублей вместо 1999.
- Divinity: Original Sin 2 — 1399 рублей вместо 3499.
- DOOM Eternal Стандартное издание – 1599 рублей вместо 3999.
Распродажа закончится 10 июня.
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