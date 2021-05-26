Из-за нового бага в CS:GO можно видеть сквозь стены. Правда, понадобится помощь союзника

Игроки в Counter-Strike: Global Offensive обнаружили новый баг, который позволяет видеть противника сквозь стены без всяких сторонних программ. Воспользоваться уязвимостью может только сторона террористов. Для этого желающему «просветить» укрытие понадобится помощь напарника.



Как это работает: игрок с бомбой приседает рядом с союзником со снайперской винтовкой, который хочет найти соперника нечестным способом. Легальный читер смотрит в прицел на мигающий жёлтый огонёк бомбы, после чего диод на взрывчатке по какой-то причине выдаёт местоположение противников.

Фото: Reddit

Игроки уже закидали Valve сообщениями о данной ошибке, но разработчики пока никак не отреагировали. Обороняя точку за спецназ, будьте осторожны, ведь ради победы любой может применить этот трюк.