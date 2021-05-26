Виртуальную сумку Gucci продали в онлайн-игре Roblox за более чем 300 тыс. рублей

В онлайн-игре Roblox с 17 по 31 мая проходит виртуальная выставка модного бренда Gucci. Игроки могли приобрести цифровые модельки реальных товаров модной фирмы за небольшое количество внутриигровой валюты.
Но, когда товары закончились в свободной продаже, геймеры стали выставлять брендированные вещи на аукцион, завышая их стоимость в десятки раз. Одним из самых дорогих лотов стала сумочка с изображением пчелы. Кто-то из игроков купил её за 350 тыс. робаксов, что в переводе на реальные деньги составляет $ 4115, или более 307 тыс. рублей. Личность покупателя неизвестна.
Видео загружено на канал SharkBlox.
Реальная сумка Gucci из новой коллекции обойдётся в $ 2450, или 183 тыс. рублей. Сейчас ценник на такие внутриигровые аксессуары уже упал и виртуальные сумки отдают за $ 610, или 45 тыс. рублей.
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