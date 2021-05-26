Лучшие бесплатные игры в Steam за апрель 2021 года

Valve назвала лучшие бесплатные игры, появившиеся в Steam в апреле.
OpenTTD
Это экономическая стратегия, где игроки должны перевозить пассажиров и грузы при помощи различного транспорта. Игроки могут построить целую сеть перевозок, создавая автомобильные магистрали, железные дороги и воздушное пространство для перелётов. Заработав достаточно денег, можно покупать улучшения для транспорта и модернизировать его.
Ссылка на страницу в магазине.
Видео загружено на канал Gaming on Linux.
World of Tanks
World of Tanks появилась в Steam спустя 11 лет после релиза. Несмотря на то что игра попала в список, подавляющее большинство игроков жалуется на то, что аккаунт Wargaming нельзя связать с профилем сервиса Valve. Если давний фанат танков решит перейти в Steam, то ему придётся качать всё заново.
Ссылка на страницу в магазине.
Видео загружено на канал Throneful.
Hired Ops
Сессионный онлайн-шутер, где игрокам предлагают взять на себя роль наёмника. В игре есть 4 класса с уникальным арсеналом и набором навыков. Каждый персонаж может получить контракт на выполнение сложного задания в любой точке мира – от военной базы в Иране до вокзала в Казахстане. Основная цель – выполнять миссии и стать лучшим на рынке «солдат удачи».
Ссылка на страницу в магазине.
Видео загружено на канал Hired Ops.
SMASH LEGENDS
Командная онлайн-игра в формате 3 на 3 на разнообразных аренах. Для победы необходимо применить всё своё боевое мастерство и уничтожить соперников, либо сняв им все очки жизни, либо вытолкнув за пределы поля.
Ссылка на страницу в магазине.
Видео загружено на канал CELO.
NGU INDUSTRIES
В этой игре вы должны развивать свою фабрику и создавать на ней разные безумные штуки. В процессе придётся порубить злобных демонов, уничтожить армаду космических кораблей и подружиться с верблюдом.
Ссылка на страницу в магазине.
Видео загружено на канал Upcoming Games.
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