Лучшие бесплатные игры в Steam за апрель 2021 года

Valve назвала лучшие бесплатные игры, появившиеся в Steam в апреле.

OpenTTD

Это экономическая стратегия, где игроки должны перевозить пассажиров и грузы при помощи различного транспорта. Игроки могут построить целую сеть перевозок, создавая автомобильные магистрали, железные дороги и воздушное пространство для перелётов. Заработав достаточно денег, можно покупать улучшения для транспорта и модернизировать его.



Ссылка на страницу в магазине.

Видео загружено на канал Gaming on Linux.

World of Tanks

World of Tanks появилась в Steam спустя 11 лет после релиза. Несмотря на то что игра попала в список, подавляющее большинство игроков жалуется на то, что аккаунт Wargaming нельзя связать с профилем сервиса Valve. Если давний фанат танков решит перейти в Steam, то ему придётся качать всё заново.

Ссылка на страницу в магазине.

Видео загружено на канал Throneful.

Hired Ops

Сессионный онлайн-шутер, где игрокам предлагают взять на себя роль наёмника. В игре есть 4 класса с уникальным арсеналом и набором навыков. Каждый персонаж может получить контракт на выполнение сложного задания в любой точке мира – от военной базы в Иране до вокзала в Казахстане. Основная цель – выполнять миссии и стать лучшим на рынке «солдат удачи».

Ссылка на страницу в магазине.

Видео загружено на канал Hired Ops.

SMASH LEGENDS

Командная онлайн-игра в формате 3 на 3 на разнообразных аренах. Для победы необходимо применить всё своё боевое мастерство и уничтожить соперников, либо сняв им все очки жизни, либо вытолкнув за пределы поля.

Ссылка на страницу в магазине.

Видео загружено на канал CELO.

NGU INDUSTRIES

В этой игре вы должны развивать свою фабрику и создавать на ней разные безумные штуки. В процессе придётся порубить злобных демонов, уничтожить армаду космических кораблей и подружиться с верблюдом.

Ссылка на страницу в магазине.

Видео загружено на канал Upcoming Games.