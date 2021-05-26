Sony объявила июньскую подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus

В июньскую подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus вошли Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown и Operation Tango. Ранее информация об этой раздаче появилась на испанском сайте AreaJugones.
PlayStation Plus – это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать эксклюзивный ранний доступ к новым пробным версиям, демоверсиям и бета-тестам, добавляет 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр и позволяет скачивать бесплатные игры.
Стоимость подписки PlayStation Plus в России на один месяц составляет 529 рублей, на три месяца – 1399 рублей, на 12 месяцев – 3299 рублей.
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