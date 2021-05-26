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В игре Free Fire пройдёт кроссовер-ивент с командой «Формулы 1» McLaren

В игре Free Fire пройдёт кроссовер-ивент с командой «Формулы 1» McLaren
Георгий Габриадзе
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Разработчики Free Fire объявили о коллаборации с командой «Формулы 1» McLaren Racing. В «королевской битве» пройдёт специальный ивент «Превосходство на трассе», в котором игроки смогут сесть за руль гоночных автомобилей под названиями McLaren-Free Fire (MCLFF) и McLaren P1.

Коммерческий директор McLaren дал комментарий о сотрудничестве с Free Fire:

«Мы очень рады партнёрству с Free Fire и включению McLaren Racing в игру. Наши фанаты всегда ищут возможность почувствовать себя ближе к команде, и подобная интеграция открывает новые захватывающие способы почувствовать себя частью McLaren Racing. Это блестящая коллаборация, ведь игровая индустрия постоянно растёт, и McLaren хочет быть частью этого роста!».

В ивенте также примет участие гонщик Ландо Норрис.

Видео загружено на канал CHANDU 13 YEARS GAMER.

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