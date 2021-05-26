В игре Free Fire пройдёт кроссовер-ивент с командой «Формулы 1» McLaren

Разработчики Free Fire объявили о коллаборации с командой «Формулы 1» McLaren Racing. В «королевской битве» пройдёт специальный ивент «Превосходство на трассе», в котором игроки смогут сесть за руль гоночных автомобилей под названиями McLaren-Free Fire (MCLFF) и McLaren P1.
Коммерческий директор McLaren дал комментарий о сотрудничестве с Free Fire:
«Мы очень рады партнёрству с Free Fire и включению McLaren Racing в игру. Наши фанаты всегда ищут возможность почувствовать себя ближе к команде, и подобная интеграция открывает новые захватывающие способы почувствовать себя частью McLaren Racing. Это блестящая коллаборация, ведь игровая индустрия постоянно растёт, и McLaren хочет быть частью этого роста!».
В ивенте также примет участие гонщик Ландо Норрис.
Видео загружено на канал CHANDU 13 YEARS GAMER.
- 26 мая 2021
-
21:19
-
20:38
-
20:14
-
19:45
-
17:09
-
16:09
-
15:34
-
14:52
-
14:48
-
14:03
-
12:33
-
00:04
- 25 мая 2021
-
23:42
-
23:22
-
23:16
-
22:51
-
20:03
-
18:50
-
17:19
-
16:10
-
14:43
-
13:41
-
12:42
- 24 мая 2021
-
23:12
-
22:33
-
21:23
-
21:17
-
21:14
-
16:32
-
16:27
-
15:01
-
14:29
-
13:57
-
13:22
-
12:47