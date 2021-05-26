Блогер показал, как Red Dead Redemption 2 выглядит с фотореалистичной графикой

На канале Digital Dreams вышел ролик, в котором блогер показал, как Red Dead Redemption 2 может выглядеть с фотореалистичной графикой. Для «подтяжки» картинки использовалась модификация Beyond all Limits Raytracing Reshade.
Модификация добавляет в игру улучшенное освещение, трассировку лучей и обновляет визуальные эффекты. В ролике главный герой скачет на лошади по лесной местности и гуляет по улицам ночного города и местами видеоигру действительно тяжело отличить от реальности.
Видео загружено на канал Digital Dreams.
Для запуска Red Dead Redemption 2 с такой графикой блогеру понадобилась видеокарта GeForce RTX 3090. Ранее автор канала Digital Dreams значительно улучшил картинку в The Witcher 3, установив на игру более 50 модов. За визуальную часть там в основном отвечали модификации на освещение.
- 26 мая 2021
-
23:25
-
22:51
-
22:18
-
22:11
-
21:19
-
20:38
-
20:14
-
19:45
-
17:09
-
16:09
-
15:34
-
14:52
-
14:48
-
14:03
-
12:33
-
00:04
- 25 мая 2021
-
23:42
-
23:22
-
23:16
-
22:51
-
20:03
-
18:50
-
17:19
-
16:10
-
14:43
-
13:41
-
12:42
- 24 мая 2021
-
23:12
-
22:33
-
21:23
-
21:17
-
21:14
-
16:32
-
16:27
-
15:01