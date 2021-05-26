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Блогер показал, как Red Dead Redemption 2 выглядит с фотореалистичной графикой

Блогер показал, как Red Dead Redemption 2 выглядит с фотореалистичной графикой
Георгий Габриадзе
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На канале Digital Dreams вышел ролик, в котором блогер показал, как Red Dead Redemption 2 может выглядеть с фотореалистичной графикой. Для «подтяжки» картинки использовалась модификация Beyond all Limits Raytracing Reshade.

Модификация добавляет в игру улучшенное освещение, трассировку лучей и обновляет визуальные эффекты. В ролике главный герой скачет на лошади по лесной местности и гуляет по улицам ночного города и местами видеоигру действительно тяжело отличить от реальности.

Видео загружено на канал Digital Dreams.

Для запуска Red Dead Redemption 2 с такой графикой блогеру понадобилась видеокарта GeForce RTX 3090. Ранее автор канала Digital Dreams значительно улучшил картинку в The Witcher 3, установив на игру более 50 модов. За визуальную часть там в основном отвечали модификации на освещение.

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