Блогер показал, как Red Dead Redemption 2 выглядит с фотореалистичной графикой

На канале Digital Dreams вышел ролик, в котором блогер показал, как Red Dead Redemption 2 может выглядеть с фотореалистичной графикой. Для «подтяжки» картинки использовалась модификация Beyond all Limits Raytracing Reshade.



Модификация добавляет в игру улучшенное освещение, трассировку лучей и обновляет визуальные эффекты. В ролике главный герой скачет на лошади по лесной местности и гуляет по улицам ночного города и местами видеоигру действительно тяжело отличить от реальности.

Видео загружено на канал Digital Dreams.

Для запуска Red Dead Redemption 2 с такой графикой блогеру понадобилась видеокарта GeForce RTX 3090. Ранее автор канала Digital Dreams значительно улучшил картинку в The Witcher 3, установив на игру более 50 модов. За визуальную часть там в основном отвечали модификации на освещение.