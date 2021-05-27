Sony выпустит Uncharted 4 на ПК

В отчёте для инвесторов Sony указала, что планирует выпустить Uncharted 4 на ПК. Информацию об этом можно найти на одном из слайдов презентации.
Игра от студии Naughty Dog вышла в 2016 году на PlayStation 4. В дальнейшем Sony собирается выпускать больше проектов для ПК по своим франшизам, чтобы привлечь новую аудиторию. Таким способом компания хочет заинтересовать игроков из России, Китая и Индии, так как в этих регионах консоли по популярности уступают компьютерам.
Фото: https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/presen/irday/pdf/2021/GNS_E.pdf
Также в Sony очень довольны релизом Horizon: Zero Dawn на ПК. Прибыль от вложений в порт составила 250%. А ещё Sony хочет выпускать больше игр по своим франшизам на мобильные устройства. И, судя по данным из отчёта, в будущем фанатов PlayStation ждёт больше игр с сервисной моделью.
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