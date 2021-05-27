Стример Ninja: за деньги нельзя купить счастье

Популярный стример Тайлер Ninja Блевинс провёл на Reddit сессию вопросов и ответов с фанатами. Он рассказал, как большие деньги повлияли на его жизнь. По мнению Блевинса, быть богатым – это не всегда хорошо.



«Деньги — это здорово, но даже за деньги нельзя купить счастье. Послушайте, во всём в жизни есть положительные и отрицательные стороны. Вы, ребята, не понимаете. Если у вас есть деньги, то в 90% случаев или даже больше вы многим жертвуете. Отношения, семья, время, любовь, дружба. У вас есть эти деньги, и теперь вы не знаете, кому доверять. Никому нельзя доверять. Кто твои настоящие друзья? Кто твоя настоящая семья?» – поделился Ninja.



Оказывается, к стримеру приходят незнакомые люди и просят дать денег:



«Люди приходят из ниоткуда и постоянно просят денег. А если ты говоришь «нет», то ты худший, и они заставляют тебя чувствовать себя очень плохо. Мол, как ты смеешь! И всё, что я написал выше, это очень важно, и я должен был это сказать. Я не ищу сочувствия. Я просто констатирую факты. Вот, что происходит сейчас, и это — отстой», – рассказал Блевинс.



Большую известность Ninja приобрёл благодаря стримам Fortnite, хотя вести трансляции он начал ещё семь лет назад.

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