S.T.A.L.K.E.R. запустили на компьютере с российским процессором «Эльбрус»

Блогеры с канала Elbrus PC Test смогли запустить S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти на компьютере с российским процессором «Эльбрус».



Для запуска энтузиастам понадобился процессор модели «Эльбрус-8С» с частотой 1,3 ГГц, видеокарта Radeon RX 580 и 32 Гб оперативной памяти. Игры работают только в разрешении 1920x1080, система способна выдавать в «Сталкерах» 15-20 кадров. Правда, в некоторых локациях FPS падает до 10.



Для создания версий под «Эльбрус» ютуберы использовали открытый исходный код движка Open XRay.

Видео загружено на канал Elbrus PC Test.

«Эльбрус 8С» – высокопроизводительный процессор, разработанный российской компанией АО «МЦСТ». Серийный выпуск стартовал в 2016 году, и в основном «Эльбрус» применяется в серверах, рабочих станциях, бортовых вычислителях и промышленных компьютерах.