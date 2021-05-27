EA заработала на Ultimate Team в FIFA и NHL – $ 1,62 млрд

По данным издания Eurogamer, за прошлый финансовый год EA заработала на режимах Ultimate Team в FIFA и NHL – $ 1,62 млрд. Эта сумма составляет 29% от общей выручки компании в 2021 году. Всего EA получила $ 5,6 млрд.
С каждым годом выручка от внутриигровых покупок в спортивных симуляторах FIFA, NHL и Madden NFL только увеличивается. В 2020 году EA заработала $ 1,491 млрд, а в 2019-м прибыль составила $ 1,369 млрд.
Инсайдер Дэниель Ахмад опубликовал в «Твиттере» пост с информацией о том, как рос заработок EA на донатах в течение последних шести лет:
В скором времени цифры могут стать заметно ниже. Дело в том, что правительство Великобритании хочет приравнять лутбоксы к азартным играм.
«Некоторые из наших бизнес-моделей в играх попадают под действие новых законов, связанных с азартными играми», — отмечают руководители ЕА.
Подобный закон уже действует в Нидерландах. В октябре 2020 года гаагский суд оштрафовал EA на € 10 млн за нарушение законодательства.
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