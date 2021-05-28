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В Steam стартовала распродажа со скидками на Cyberpunk 2077, «Ведьмака» и Metro Exodus

В Steam стартовала распродажа со скидками на Cyberpunk 2077, «Ведьмака» и Metro Exodus
Георгий Габриадзе
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В цифровом магазине Steam стартовала тематическая распродажа, посвящённая играм с открытым миром. Скидки достигают больше 90%.

Собрали самые интересные предложения:

Акция продлится всего несколько дней и завершится 31 мая.

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