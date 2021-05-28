В Steam стартовала распродажа со скидками на Cyberpunk 2077, «Ведьмака» и Metro Exodus
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В цифровом магазине Steam стартовала тематическая распродажа, посвящённая играм с открытым миром. Скидки достигают больше 90%.
Собрали самые интересные предложения:
- Cyberpunk 2077 — 1599 рублей вместо 1999 рублей.
- Sea of Thieves — 362 рубля вместо 725 рублей.
- Red Dead Redemption 2 — 1674 рубля вместо 2499 рублей.
- Monster Hunter: World — 659 рублей вместо 999 рублей.
- Euro Truck Simulator 2 — 149 рублей вместо 599 рублей.
- Ведьмак 3: Дикая Охота — 239 рублей вместо 1199 рублей.
- DEATH STRANDING — 1749 рублей вместо 3499 рублей.
- No Man's Sky — 999 рублей вместо 1999 рублей.
- Metro Exodus — 479 рублей вместо 1599 рублей.
- The Outer Worlds — 999 рублей вместо 1999 рублей.
Акция продлится всего несколько дней и завершится 31 мая.
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