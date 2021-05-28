Игрок сравнил размеры игр на PS5 и Xbox Series X и выяснил, какая консоль экономнее

Пользователь Reddit с ником pmartinez527 выяснил, какая из консолей нового поколения экономит больше места на SSD. По результатам теста выяснилось, что игры на PS5 весят меньше, чем на Xbox Series X.

Control – 25,7 Гб на PS5 против 43,6 Гб на Xbox Series X

– 25,7 Гб на PS5 против 43,6 Гб на Xbox Series X Subnautica – 3,8 Гб на PS5 против 8,3 Гб на Xbox Series X

– 3,8 Гб на PS5 против 8,3 Гб на Xbox Series X Mortal Shell – 4,6 Гб на PS5 против 8,6 Гб на Xbox Series X

– 4,6 Гб на PS5 против 8,6 Гб на Xbox Series X Marvel’s Avengers – 74,1 Гб на PS5 против 116,6 Гб на Xbox Series X

– 74,1 Гб на PS5 против 116,6 Гб на Xbox Series X Borderlands 3 – 51,1 Гб на PS5 против 63,8 Гб на Xbox Series X

– 51,1 Гб на PS5 против 63,8 Гб на Xbox Series X Dirt 5 – 50,9 Гб на PS5 против 63,3 Гб на Xbox Series X

– 50,9 Гб на PS5 против 63,3 Гб на Xbox Series X Immortals: Fenix Rising – 22,3 Гб на PS5 против 32,9 Гб на Xbox Series X

– 22,3 Гб на PS5 против 32,9 Гб на Xbox Series X Assassin’s Creed: Valhalla – 41,8 Гб на PS5 против 72,5 Гб на Xbox Series X

– 41,8 Гб на PS5 против 72,5 Гб на Xbox Series X Hitman 3 – 61,9 Гб на PS5 против 77,9 Гб на Xbox Series X

Многие игры на PlayStation 5 занимают в два раза меньше пространства на SSD.



Ещё до выхода консоли дизайнер архитектуры PS5 Марк Церни заявлял, что в приставке будет установлен самый быстрый SSD из всех. Современные твердотельные накопители позволяют разработчикам уменьшить размер своих игр. На Xbox тоже стоит SSD, но с меньшей пропускной способностью.

В общей сложности, чтобы установить все вышеперечисленные игры на PS5, потребуется 430 Гб свободного места, тогда как на Xbox Series X – 608 Гб.