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В Steam началась бесплатная раздача Company of Heroes 2 с дополнением Ardennes Assault

В Steam началась бесплатная раздача Company of Heroes 2 с дополнением Ardennes Assault
Георгий Габриадзе
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В цифровом магазине Steam началась раздача Company of Heroes 2 с дополнением Ardennes Assault. Военная стратегия от студии Relic Entertainment посвящена событиям Второй Мировой Войны.

Видео загружено на канал IGN.

А DLC Ardennes Assault рассказывает как американские войска противостояли контратаке немцев во время Наступления в Арденнах.

Если игрок подпишется на новостные рассылки, то в придачу получит дополнение Case Blue с набором новых миссий на территории Советского Союза.

Игру можно бесплатно забрать до 31 мая. Помимо раздачи Company of Heroes 2, в Steam появились большие скидки на всю серию. Можно сэкономить до 80%.

Также в Steam сейчас проходит распродажа, посвящённая играм с открытым миром. Со скидкой продаются Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 и многие другие известные тайтлы.

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