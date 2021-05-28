В Steam началась бесплатная раздача Company of Heroes 2 с дополнением Ardennes Assault

В цифровом магазине Steam началась раздача Company of Heroes 2 с дополнением Ardennes Assault. Военная стратегия от студии Relic Entertainment посвящена событиям Второй Мировой Войны.

Видео загружено на канал IGN.

А DLC Ardennes Assault рассказывает как американские войска противостояли контратаке немцев во время Наступления в Арденнах.



Если игрок подпишется на новостные рассылки, то в придачу получит дополнение Case Blue с набором новых миссий на территории Советского Союза.



Игру можно бесплатно забрать до 31 мая. Помимо раздачи Company of Heroes 2, в Steam появились большие скидки на всю серию. Можно сэкономить до 80%.



Также в Steam сейчас проходит распродажа, посвящённая играм с открытым миром. Со скидкой продаются Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 и многие другие известные тайтлы.